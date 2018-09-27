MATSO'da Koruyucu Aile toplantısı

MANAVGAT, () - MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MATSO) 'Koruyucu Aile' konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

MATSO Meclisi ve Meslek Komiteleri de müşterek toplantı ile eylül ayı olağan toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantıların ardından MATSO Meclisi ve Meslek Komiteleri Üyeleri, 'Koruyucu Aile' konusunda Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nihal Etçi tarafından bilgilendirildi. Yaptıkları çalışmalarla ve görevleriyle ilgili bilgiler veren Etçi, Koruyucu Aile'nin anlamı ve önemi üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Etçi, "Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Dikkatleri çekmeye çalışıyoruz. Kimsesiz çocuklara sahip çıkıyoruz. Yediriyoruz, içiriyoruz, gezdiriyoruz. Fakat bir taraf hep eksik. Anne ve baba sevgisini, aile ortamını hep arıyorlar. Bir çocuğumuza koruyucu bir aile bulabiliyorsak, bir gün sonra gittiğimizde o sevgiyi gözlerinde görebiliyorsak en büyük mükafat bizim için bu. Kendiniz olmasa bile vesile olun. Bu güzel çocuklarımızı aile ortamlarına kavuşturalım" dedi.

MANAVGAT KOL-KANAT GERER

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş da aydınlatıcı bilgileri için Etçi'ye teşekkür ederek, "Kutsal bir görev yapıyorsunuz. Kimsesiz çocuklara sevgi, şefkat bekleyen çocuklara kucak açıyor, yardım ediyorsunuz. Onlarla dertleniyorsunuz. İş dünyası olarak sizleri takdirle karşılıyoruz. Manavgat vefalıdır, sahiplenicidir, kol kanat gerer, korur, kollar. Kimsesiz çocuklara, yardıma muhtaç çocuklara sahip çıkmak en büyük görevlerimizden biridir. Vicdan da inancımız da bunu gerektirir" diye konuştu.

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