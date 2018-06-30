MATSO'da imar barışı toplantısı

MANAVGAT, () - MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen imar barışı toplantısında yoğun katılım nedeniyle izdiham yaşandı. Yaklaşık 2 saati aşan toplantıda imar barışıyla ilgili merak edilen tüm konuların detayları anlatıldı.

İmar barışı toplantısı MATSO Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören toplantıda salonun tamamının dolması nedeniyle birçok kişi kapıda ayakta takip edebildi. Toplantıya MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Oytun Eylem Doğmuş, Manavgat Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Turgay Akar, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, Müdür Yardımcısı Ceyhan Öğren Eçiş, yüksek mimar Ansu Yetiz Özden, MASTOB Başkanı Cengiz Haydar Barut, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özden, MATSO yönetimiyle yoğun bir topluluk katıldı.

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, toplantıya yoğun bir katılımın olduğunu belirterek, imar barışının çıkmasının çok iyi bir karar olduğunu söyledi. Manavgat iş dünyası ve MATSO yönetimi olarak imar barışını desteklediklerini kaydeden Başkan Boztaş, "Manavgat'ta numarataja konu olan 69 bin 700 binamız var. Manavgat'ta imar barışından yaklaşık 40 bin civarında konutun yararlanabileceği düşünülüyor. Dolayısıyla toplumun her kesimini ilgilendiren bir konu. Toplantımızda üyelerimiz ve halkımız imar barışı ile ilgili başvuru aşamalarında neler yapması gerektiği, imar barışının kapsamı ve birçok konuda merak edilen konular yer alıyor" dedi.

Yüksek mimar Ansu Yetiz Özden, imar barışının ne olduğunu açıklayarak, sunu eşliğinde açıklamalarda bulundu. İmar barışının en önemli amacının vatandaşların imar sorununu çözmek olduğunun altını çizen Özden, vatandaşların itilaflı durumunu ortadan kaldırarak imara aykırı ruhsatsız veya ruhsata ekleme yapılan yapıların kayıt altına alınarak bu yapılara yasallık kazandırmak olduğunu ifade etti. Özden, imar barışından 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış olan kırsal veya kentlerde bulunan yapıların faydalanabileceğinin altını çizerek sunu ile imar barışı ile ilgili detayları, başvuru süreçlerini anlattı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, yapı kayıt başvuru tarihi müracaatlarının 31 Ekim'de sona ereceğini hatırlatarak, ücret ödemelerinin ise 31 Aralık 2018 tarihinde son bulacağını kaydetti. Altınay, "Kayıt belgesi bina ruhsatsız ya da ruhsata aykırı problemin ortadan kalması içindir. Antalya için iki tane yerde kayıt belgesi alınamaz. Bir tanesi sosyal donatı alanları olan yol, yeşil alan, park gibi alanlardır. Üçüncü şahıslara ait olan yerlere yapı belgesi alınamaz. Kayıt belgesi alınırken yetkili sadece şahıslardır. E-devlet üzerinden girilecek. Devlet vatandaşına güvenerek beyanını esas alıyor. Bu konularla ilgili bizim yetkilendirdiğimiz hiçbir kurum yoktur. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak 24 saat hizmet veriyoruz. 10 tane masa açtık. Masa sayısını 20'ye çıkaracağız. Vatandaşlarımız işlerini e-devletten halledemiyorsa bize başvursunlar problemlerini çözeriz" diye konuştu.

Toplantıda katılımcıların soruları da yanıtlandı. Programın sonunda MATSO Başkanı Ahmet Boztaş tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay'a plaket takdim edildi.

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