MATSO'da İmar Barışı anlatılacak

MANAVGAT, () - MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MATSO) İmar Barışı'nın anlatıldığı toplantı düzenlenecek.

MATSO ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliğiyle İmar Barışı toplantısı düzenleniyor. Otogar üstünde bulunan MATSO toplantı salonunda yarın saat 14.00'te başlayacak toplantıya konuşmacı olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay katılacak. İmar Barışı'nın kapsamı ve süreçlerinin anlatılacağı toplantıya yoğun katılım olması bekleniyor.

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, toplantıya MATSO üyeleri ve Manavgat halkını davet ederek toplantıda İmar Barışı ile ilgili merak edilen her şeyin anlatılacağını söyledi. Boztaş, "İmarla ilgili bölgemizde turizm yatırımları ve konutların sıkıntısı var. Üyelerimiz ve halkımız İmar Barışı ile ilgili başvuru aşamalarında neler yapması gerektiği, İmar Barışı'nın kapsamı ve birçok konuda merak ettikleri her şeyi öğrenebilecek" dedi.

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