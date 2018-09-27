MATSO'da gündem dövizle sözleşme yasağı

MANAVGAT, () - MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, dövizle sözleşme yapılmasına yasak getiren karara olumlu yaklaştıklarını belirtirken, "Uygulama yönetmeliğinin çıkmasını istiyoruz. Muallakta olan karar hükümlerinin açıklığa kavuşturulmasını ve sürenin uzatılmasını talep edeceğiz" dedi.

MATSO eylül ayı olağan meclis toplantısı Ömer Kasapoğlu başkanlığında gerçekleştirilirken, Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı da yapıldı. Toplantılar, MATSO Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda düzenlendi. Meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek oybirliğiyle kabul edilirken, Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı'nda sektör sorunları değerlendirildi.

Toplantılarda konuşan MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, oda çalışmaları ve güncel konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Boztaş, 12 Eylül 2018 tarihli ve 85 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'a değindi. Ahmet Boztaş, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararının Türk Lirası'nın değerinin korunmasına yönelik olduğunu ve dövizle sözleşme yapmaya yasak getirdiğini belirtti.

Boztaş, "Oda olarak bu karara olumlu yaklaşıyoruz. Kendi paramızın değerinin korunmasından yanayız. Bunun yanında karara ilişkin olarak üyelerimizden gelen, kararın amacına ulaşmasına yönelik görüşleri ve önerileri var. Döviz kurunu nasıl belirleyeceğiz, sözleşme tarihi mi dikkate alınacak yoksa kurdaki hareketlenmenin başladığı tarihten önceki bir tarih mi dikkate alınacak? Kira ile sözleşme yapan, kredi alan, leasing ile satın alma yapan üyelerimiz var. Bu sorulara cevap arıyoruz. Bu konuda yönetim kurulumuzda konuştuk. Güzel bir çalışma yapacağız. Konuyu Ankara'ya taşıyoruz. Kararı yürütecek olan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve TOBB'a taşıyacağız. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile de bizzat konuyu görüşeceğim" dedi.

12 Eylül'de kararın yayımlandığını aktaran Başkan Boztaş, "30 gün süre verildi. 12 Ekim'de süre doluyor. Uygulama yönetmeliğinin çıkmasını istiyoruz. Muallakta olan karar hükümlerinin açıklığa kavuşturulmasını ve sürenin uzatılmasını talep edeceğiz. MATSO ilklere imza atıyor, sorunlara neşter vuruyor" diye konuştu.

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