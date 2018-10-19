MATSO'da etiket yönetmeliği anlatıldı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT() - MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Antalya Ticaret İl Müdürlüğü işbirliği ile 'Fiyat Etiketi Yönetmeliği' bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

MATSO Otogar Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü'nden daire başkanları Oğuz Şahin ile Hasan Mutaf, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, denetmen Veysel Gökhan Pak, MATSO üyeleri ve esnaf katıldı.

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, tüketiciyi koruma kanununu yönetmeliğinde eylül ayı içerisinde değişiklik yapıldığını belirterek, değişikliğin yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girdiğini söyledi.

Antalya Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler ve zabıtanın yürürlüğe giren yönetmelikle ilgili denetim yapacağını vurgulayan Boztaş, "Geçen hafta denetim için geldiler ama denetimden önce üyelerimize ve esnafımıza konuyla ilgili eğitim verilmesini talep ettik. Dolayısıyla bu toplantıyı düzenledik" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından MATSO üyelerine ve esnafa etiket yönetmeliği ve bir etikette neler olması gerektiği konularında bilgi verildi.

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