MATSO'da etiket toplantısı yapılacak

MANAVGAT, () - MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MATSO) 'Yeni Fiyat Etiketleri Bilgilendirme Toplantısı' yapılacak.

MATSO ve Antalya Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğinde 'Yeni Fiyat Etiketleri Bilgilendirme Toplantısı' düzenlenecek. MATSO Otogar Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda yarın saat 15.00'de gerçekleşecek toplantıda etiket konusunda cezalı duruma düşülmemesi için bilinmesi gereken konular anlatılacak.

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, tüm halkı toplantıya davet ederek, "Toplantıda firmalarımızın, esnafımızın cezalı duruma düşmemeleri için bilmeleri gereken tüm konular anlatılacaktır. Toplantıda ayrıca katılımcıların soruları da yanıtlanacak" dedi.

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