Matematik sokağı başarıyı arttırdı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Gediz Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri doğa, bilim, sanat ve mimari çizimlerin yer aldığı 'Matematik Sokağı' projesini hayata geçirdi. Okulun matematik başarısı bu sokak sayesinde yüksek seviyelere çıktı.

Gediz Ortaokulu'nda öğrencilere matematiği sevdirmek ve daha kolay öğrenmelerini sağlamak, kitap okuma alışkanlıklarını arttırmak amacıyla 'Matematik Sokağı' oluşturuldu. Oluşturulan bu sokakta arıların yaradılışındaki kodlanış matematiğinden, insanlığın vücudunda ki gizli matematiği keşfetmelerini sağlamak amacıyla okulun koridorlarına çeşitli formüller yazıldı. Matematik sokağı sayesinde okuldaki başarı oranı yüzde 34'ten yüzde 86'ya çıktı. Öğrenciler bu koridorlar sayesinde baktıkları her yerde matematiğe dair birşeyler bulabiliyor. Öğrencilerin matematiğe olan sevgisi hem velileri hem de öğretmenleri memnun ediyor. Koridorlarda doğa, bilim, sanat ve mimarilerden ilham alındığı belirtilen mesajlar yer alırken, koridordaki çizimleri ise okulda bulunan resim öğretmenleri ve öğrenciler yaptı. Gediz Ortaokulu Müdürü Evren Arslan, koridorlar sayesinde okulda matematiğin çok sevilen bir ders haline geldiğini ifade etti.

"MATEMATİK SEVİYESİ YÜZDE 84'E ÇIKTI"

Matematik sokağının okula çok fayda sağladığını söyleyen Okul Müdürü Evren Arslan, "Bu çalışmayla öğrencilerimizin zihinlerinde yer edinen matematik şemasını zor ders kalıplarından kurtarıp onu daha keyifli bir ders haline getirdik. Buradaki sokağımıza matematiğin doğa, bilim,sanat ve mimariyle olan ilişkisini açıklayan her köşeye nöbetçi birer öğrenci görevlendirdik. Bu öğrencilerimiz sokağı gezen diğer arkadaşlarına bilgi aktarımı yapıyor. Öğrencilerimiz bu sayede hem öğrendiklerini pekiştiriyor, hem de eğitici bir rol üstleniyorlar. Okulumuzda matematik artık korkulan bir ders olarak değil, çok sevilen bir ders haline geldi. Yıl sonu yapmış olduğumuz çalışmada matematikteki başarı seviyesi yüzde 34'ten yüzde 84'e çıktı."

ÖĞRENCİLERİN DERSE OLAN İSTEĞİ ARTTI

7'ci sınıf öğrencisi Fatma Hümeyra Arslan, matematik sokağından geçtiği zaman duvarları gördüğünde derse olan ilgisinin ve başarısının daha da arttığını söyledi. Öğrenci Abdullah Akpınar, matematik sokağındaki Edirne ilinde bulunan Mimar Sinan'ın eseri olan Selimiye Cami'sinin her santimetresinde ayrı bir matematiksel ayrıntı olduğunu ifade etti.

VELİLER MEMNUN

Öğrenci velisi Halime Obuz, matematik sokağı yapıldıktan sonra çocuğunun bu dersi daha çok sevdiğini, daha çok algısının açıldığını ve daha çok derslere olan ilgisinin arttığını kaydetti. Bir diğer veli Sündüz Koç, sokağın görsel hafızaya dayalı birşey olduğu için çocukların akıllarında kalıcı bir proje olduğunu söyledi.

Cemil SEVAL / MANİSA, ()

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