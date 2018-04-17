Matematik dahileri ödüllendirildi

KAYSERİ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 85 okuldan 760 öğrencinin katıldığı 2.Matematik Olimpiyatlarında dereceye göre öğrenciler ödüllendirildi.

Kültür Turizm İl Müdürlüğü konferans salonunda yapılan programa İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Tanşu, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Adnan Göllüoğlu, Erol Türkmen,okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Törende Konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı” Türk milli eğitiminin genel amaçları doğrultusunda, ortaokul çağındaki öğrencilerin matematik dersine olan ilgisini artırmak, öğrencilerin olimpiyatlara olan bakış açısını olumlu yönde değiştirerek bu tür yarışmalara katılmalarını teşvik etmek, öğrencilerin özgüvenlerini geliştirerek gönüllü çalışma bilincine sahip olmalarını sağlamak, matematik alanında başarılı çalışmalar yapmasını sağlayarak temsil yeteneğini geliştirmek amacıyla Kayseri ili genelindeki bütün ortaokulların 5,6,7 ve 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin katılabileceği olimpiyat düzenledik” dedi. Konuşmanın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı yarışmada birinci olan öğrencilerin ödüllerini verdi.

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