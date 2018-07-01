Matematiği çocuklara edebiyatla sevdirecekler

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da hayata geçirilen TÜBİTAK projesi kapsamında 32 eğitimci, matematiği ilköğretim öğrencilerine sevdirmek için çocuk edebiyatıyla işleme kursuna başladı.

TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunan 'Matematik Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Kullanımı ve Örnek Uygulamalar' adlı proje, Antalya Falez Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nde başladı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Burcu Durmaz'ın yönetiminde gerçekleştirilen projede, Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan 16 sınıf ve 16 ortaokul matematik öğretmeni eğitim alıyor.

MAKÜ'nün yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden de uzman personelin yer aldığı çalışma 8 gün sürecek. Çalışma süresince eğitimcilere matematiğin öğrencilere sevdirilmesi ve daha öğretilebilir hale getirilmesi için çocuk edebiyatı ile anlatılması örneklerle çalışılacak. Proje sonunda eğitimcilerin ortak çalışması sonucunda ortaya çıkarılacak yayınlar ise https://moceko.blogspot.com adresinden ücretsiz yayıma açılacak.

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