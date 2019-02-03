Matbaacılara KOSGEB kredileri tanıtıldı

ADANA,() – ADANA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (ESOB) bağlı Saatçiler, Matbaacılar, Tabelacılar ve Camcılar Esnaf Odası tarafından düzenlenen etkinlikte odaları kayıtlı esnaf ve sanatkarlara KOSGEB kredileri ve şartları anlatıldı.

Adana ESOB Şehit Ömer Halisdemir Salonu’nda düzenlenen toplantıya Birlik Başkanı Nihat Sözütek, Başkan Vekilleri Mustafa Göktaş ve Kenan Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri, esnaf odası başkanları ile odalara kayıtlı üyeler katıldı. Toplantıda konuşan Birlik Başkanı Nihat Sözütek ekonomik sıkıntı içindeki, kendini geliştirmek isteyen esnaf ve sanatkarlar için önemli bir fırsat olan KOSGEB kredilerinin, şartları uyan her esnafa verilmesini isterken, nakit akışının piyasalara da olumlu yansıyacağını ifade etti. Daha sonra KOSGEB KOBİ Uzmanları Şemsi Merve Ballı ile Emre Demir, KOSGEB kredilerinin çeşitleri, kullanım şartları üzerine bilgiler verirken, soruları da cevaplayarak katılımcı esnaf ve sanatkarları bilgilendirdiler.

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