MASMO'dan masa tenisi turnuvası

Mithat ABAKAN/MANAVGAT,() - MANAVGAT Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (MASMO) tarafından üyelerinin katılımıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Manavgat'ta özel okulda gerçekleştirilen tenis turnuvasına MASMO üyesi 16 mali müşavir katıldı. Turnuva Dünya Masa Tenisi Federasyonu'nun (ITTF) belirlemiş olduğu kurallara göre eleme usulüyle yapıldı. Turnuvada rakiplerini mağlup eden İbrahim Çağlar ile Fatih Kara finalde karşılaştı. Final maçında rakibini 2-0 yenen İbrahim Çağlar birinci oldu. Turnuvada üçüncülüğü İbrahim Özden'i 2-0 yenen Bayram Enhoş elde etti.

MASMO Başkanı Nezih Özgenç, geleneksel olarak her yıl Muhasebeciler Haftası'nda futbol turnuvası düzenlediklerini hatırlatarak, "Bu sırada meslektaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda masa tenisi turnuvasını gerçekleştirdik. Bu ilk masa tenisi turnuvamız, tabii arkadaşlarımızla paylaşarak belki 2 ayda bir yapmayı düşünüyoruz. 16 meslektaşımız turnuvaya katıldı. Önümüzdeki süreçte sayının daha çok artmasıyla bunu yaygınlaştırmayı düşünüyoruz" dedi.

MASMO Başkanı Nezih Özgenç, turnuvanın ödüllerinin 29 Ekim Cumhuriyet Balosu'nda verileceğini belirtti.

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