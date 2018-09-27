MASKİ'DEN Kula'ya can suyu

MANİSA Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula ilçe merkezinin içme suyu kapasitesini arttırmak için planladığı 7 içme suyu sondajının ilkini tamamladı. Hacımahmutlu Mevkiinde açılan içme suyu sondajından saniyede 7 litre verim elde edildi.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, mevcut sondajlardaki su miktarının zamanla azalmasından dolayı Kula ilçe merkezinin içme suyu kapasitesi arttırmak için 7 yeni sondaj çalışması başlattı. Hacımahmutlu Mevkiinde 140 metrede delgi çalışmasının tamamlandığı içme suyu sondajından saniyede 7 litre verim elde edildi ve numune alım işlemi gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Faik Şentürk, MASKİ Kula İlçe Şefi Mahmut Kırkağaçlı ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda il genelinde yaşayan vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak için sondaj çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Hikmet SEPET / KULA (Manisa), ()

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