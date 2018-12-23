Masal Şatosu'nda Dolce Kuartet konseri

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu'nun çocuklara klasik müziği tanıtmak için düzenlediği hafta sonu konserleri devam ediyor. Şatoda Müzik etkinliğinde bu hafta minikler ve velileri Dolce Kuartet Grubu'nun yaylı enstrümanlarından tınıları dinledi.

Birbirinden güzel eserleri seslendiren Dolce Kuartet Grubu üyeleri Masal Şatosu'nda çocuklar ve aileleri ile birlikte olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Keman sanatçıları Ayşe Turan ve Neslihan Erol, viyola sanatçısı Neslihan Aydınmakina, viyolonsel sanatçısı Ezgi Nihan Uzunonat'tan oluşan Dolce Kuartet Grubu Masal Şatosu ziyaretçileri tarafından ilgi ile dinlendi.

Hafta sonlarını müzik tınılarını dinleyerek renklendiren misafirler Şatoda Müzik konserlerinin çocuklarına ve kendilerine çok iyi geldiğini ve seslendirilen eserlerin çocukların da çok hoşlarına gittiğini ifade etti. Bu yıl gerçekleştirilen son konser olması ve Şatoda Müzik etkinliğine Ocak ayında ara verileceğini öğrenen ziyaretçiler Dolce Kuartet Grubu ile sahnede hatıra fotoğrafı çekildi.

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