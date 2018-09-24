Masaj salonunda fuhuşa 3 tutuklama

MERSİN'de bir masaj salonuna yönelik yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.Kültür Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir apartmanın 2'nci katındaki masaj salonunu takibe alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, işyerinden çıkan 3 erkek müşteriyi durdurdu. Kimlik kontrolü yapılan müşterilerin, salonda fuhuş yapıldığına dair beyanı üzerine harekete geçen polis, baskın yapıp iş sahibinin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.A., F.U. ve S.A., 'fuhşa yer ve imkan sağlamak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.