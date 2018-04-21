Marmaris'te milli birlik ve kardeşlik buluşması yapıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Avukat Gülay Samancı'nın katılımıyla, 'Milli Birlik ve Kardeşlik Bulaşması' toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin İçmeler Mahallesi'nde bulunan Turizm Meslek Yüksekokulu'nda, 'Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşması' adı altında toplantı düzenlendi. Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu (GENÇKONFED) ve Muğla Üniversitesi Gençlik Araştırma Merkezi (MUGAMER) koordinesinde gerçekleştirilen toplantıya; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Avukat Gülay Samancı, Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci, Marmaris Turizm Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Zekeriye Bingöl ve öğrenciler katıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu. Kürsüde selamlama konuşması yapan Rektör Harmandar, "Gençlere yatırım geleceğe yatırımdır. Biz gençlerimize güveniyoruz ve her alanda destekledik bundan sonrada desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

GENÇKONFED Başkanı Bilal Okudan, "Ülkemiz bir dönüm noktasındadır. Dünyamız her zamankinden daha fazla çalkantılı bir süreç yaşamaktadır. Bu sebeple gençler çok uyanık olmalıdır. Bizler bu nedenle toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Milli birlik ve kardeşlik buluşmalarını tüm üniversiteler başta olmak üzere her yerde yaparak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimize el birliği ile sahip çıkmak zorundayız" dedi.

Toplantının sonunda söz alan Gülay Samancı, "Gelecek Türkiye'nin gelecek siz gençlerindir. Artık kendine kendine yetebilen gençlerine en iyi imkan verebilen bir Türkiye hızlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Hepimiz kardeşiz hepimiz biriz ve beraberiz, bizi bir Suriye bir Irak yapamayacaklar. Çünkü biz bin yıldır kardeş olarak yaşayan milletler topluluğuyuz. Bizim ortak adımız Türkiye'dir. Bu sebeple milli birlik ve kardeşlik serüvenimiz bu topraklarda bin sene daha devam edecektir" dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Harmandar, katılımcılara plaket verdi. Fakültenin giriş kapısında hatıra fotoğrafı çekildi.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

FOTOĞRAFLI