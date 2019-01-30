Marmaris'te Halk Plajı'ndaki tuvaletlere zarar verildi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Halk Plajı'nın tuvaletindeki klozetler ve su sayaçları kırıldı, musluklar çalındı.

Marmaris Belediye Temizlik İşleri ekipleri, bugün saat 09.00 sıralarında, Atatürk Caddesi yanındaki Halk Plajı'ndaki tuvaletleri temizlemeye gittiğinde gördükleri manzara karşısında, büyük şaşkınlık yaşadı. Belediye ekipleri, erkek ve kadınlar tuvaletindeki klozetler ile su sayaçlarının kaya parçasıyla kırıldığını, muslukların sökülerek çalındığını belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen belediye ekipleri, her iki tuvaleti de baştan aşağıya yenileyip, temizliğini yaparak tekrar, hizmete açmak için çalışmalara başladı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "Sabah, temizlik işleri personeli rutin işlerini yaparken Halk Plajı'ndaki tuvaletlere zarar verildiğini belirledi. Çevredeki güvenlik kameraları incelenerek kimin yaptığı tespit edilecektir. Yaz dönemlerinde kabinlerin kapıları ve kolları kırılıyordu ama şimdiye kadar hiç böyle bir kaya parçası atılarak, zarar verildiğine tanık olmamıştık. Bunu yapanlara, söylenecek bir cümle bulamıyorum. Ne dersek boş. Polise şikalyetçi olduk. Tuvletlere zarar veren kişi tespit edilip, yakalandığında tüm kamuoyuna deşifre edeceğiz" dedi.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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