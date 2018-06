Marmaris'te fuhuşa 4 gözaltı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir apart otele polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptığı belirlenen 2 yabancı uyruklu kadın ile kadınlarla birlikte olduğu belirtilen 2 erkek gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir apart otelde fuhuş yapıldığını tespit etti. Otele baskın düzenleyen polis, fuhuş yaptıkları iddiasıyla Kırgızistan uyruklu D.B. (24) ve A.S. (24) ile bunlarla birlikte olduğunu belirlenen 2 Türk erkeği gözaltına aldı.

Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kadınlarla fuhuş yaptığı belirlenen ve evli olan 2 Türk ise para cezası kesilip, serbest bırakıldı.