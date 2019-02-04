Marmaris'te Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan üyelerine bez torba desteği

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından plastik poşet kullanımı azaltmak için üyelerine ücretsiz bez torba dağıtıldı.

3 bin bez torba iki günde bitti, gelen talep üzerine yeniden sipariş verildi.

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası, üyelerinin plastik poşet kullanımını azaltmak için iki hafta önce bez torba siparişi verdi. Geçen 1 Şubat Cuma günü bez torbaları teslim alan oda yönetimi, mesajla üyelerine duyuruda bulundu. Oda binasına gelen üyeler ve aileleri bez torbaları aldı. Yaptırılan 3 bin bez torba iki günde dağıtıldı. Oda üyeleri ve vatandaşlardan gelen talep üzerine 3 bin bez torba siparişi daha verildi. Plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamayı desteklerini söyleyen Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Müdürü Mehmet Ayyıldız, "Naylonun halk sağlığına, çevreye ve bütçeye ne kadar zarar verdiğini gördük. Ülkemizde plastik poşet kullanımı 35 milyar lirayı buluyor ve kişi başı ortalama yıllık 440 poşet kullanımı düşüyor. Marmaris'te plastik poşet zararından kurtulmak ve farkındalık yaratmak için projemizi hayata geçirdik. İlk etapta hizmet binamıza işlerini yaptırmaya gelen üyelerimize ve ailelerine bez torba hediye ediyoruz. İlk etapta bastırdığımız bez torbalar kısa sürede tükendi. Çok ciddi bir talep söz konusu. Vatandaşlarımıza hizmet için bu tür örnek projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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