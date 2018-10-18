Marmaris'te dağ eteklerindeki çöpler tolandı

MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün daha önce tırmanış ve iniş eğitimi almış olan 8 kişilik ekibi, dağ eteklerinde çevre temizliği yapıyor. İlçenin kırsal Turunç Mahallesi'ndeki Amos Dağı yamaçlarında gün boyu 4 ton çöp toplandı.

Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından ağustos ayında verilen dağ tırmanış ve iniş eğitimlerinin ardından yamaçlarda çöp toplamaya devam ediyor. Dağ tırmanış eğitimi alan 8 kişilik temizlik ekibi, önceki gün Turunç Mahallesi'ndeki Amos Dağı'nda temizlik çalışması başlattı. Yaklaşık 30 metrelik uçurumun kenarında komandolar gibi yamaçlardan inerek çöpleri toplamaya başladı. 6 saat süren çalışma sonucunda pet şişe, poşet, teneke, cam şişe, araç parçaları ve ev eşyalarından oluşan 4 ton çöp çıkartıldı. Çıkartılan çöpler Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne götürüldü.

Marmaris'i temiz tutmak için her türlü özveriyi gösterdiklerini söyleyen Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "Üç ay önce dağ tırmanış eğitimi alan mesai arkadaşlarımızla beraber ilçemizin kırsalında bulunan yamaçlarda temizlik çalışması başlattık. Özellikle uçurum kenarı olan seyir tepelerinde çok fazla çöp atılmakta. Gelen şikayetler doğrultusunda sorumluluk alanımız olup olmadığına bakmadan temizlik çalışması yapılıyor. Her seyir noktasında çöp konteynırı olmasına karşın yiyip içtiklerinin artığını bu özel yerlere atmaktan hiç çekinmiyorlar. Bu uçuruma takılmış çöpler kötü görüntüler oluşturuyor. Dağcılık eğitimi alan ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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