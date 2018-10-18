Marmaris'te akıllı bisiklet istasyonları kuruluyor

MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi tarafından 'Sağlığa pedalla, hayatı yakala' sloganıyla şehir merkezine akıllı bisiklet istasyonları kurulmaya başlandı.

Marmaris Belediyesi, kent sakinlerinden ve yerleşik yaşayan yabancılardan gelen talep doğrultusunda, akıllık bisiklet istasyonları kurmaya başladı. Geliştiren proje kapsamında 'Sağlığa pedalla, hayatı yakala' sloganıyla Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 20 kilometrelik bisiklet yollarına, kiralama sistemleri kurulmaya başlanıldı. Kurulacak 11 istasyona konacak 66 bisiklet, saatliği 1.25 liradan kiralanacak. Yıllık abone olmak isteyenler ise 50 lira karşılığında kart verilecek.

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, "Bisikletler; kiosk cihazı, mobil uygulama ve web sitesi üzerinden kredi kartı, abone noktalarından ise nakit ödeme ile saatlik 1.25 TL karşılığında kullanılabilecek. Yıllık 50 TL'lik abonelik kartı alınması durumunda ise günlük olarak 1 saat ücretsiz binme hakkı bulunuyor. Marmaris'te hedefimiz özellikle turizm sezonunda motorlu araç sayısını en az seviyeye indirebilmektir. Önümüzdeki yıldan itibaren şehrimizin her noktasında akıllı bisiklet sistemleri olacaktır" dedi.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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