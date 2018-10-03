Marmaris'te 13 bin 500 öğretmen ve öğrenci aynı anda yürüdü, spor yaptı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi ile kırsal mahallerindeki öğretmen ve öğrenciler, '3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü' kapsamında bulundukları yerlerde aynı anda yürüdü, spor yaptı.

Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ın girişimleriyle '3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü' kapsamında etkinlik düzenlendi. Marmaris şehir merkezi ve 13 kırsal mahallesindeki öğretmen ve öğrenciler bugün saat 09.30'da bulundukları yerlerde bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Aldoğan, oluşturduğu WhatsApp haberleşme ağından yürüyüşü başlattı. Toplam 13 bin 500 öğrenci ve öğretmen bulundukları yerlerde aynı anda yürümeye başladı. Müdür Aldoğan, Marmaris ilçe merkezinde öğretmen ve öğrencilerden oluşan grupla Ketenci Kavşağı'ndan Atatürk Anıtı'nın bulunduğu Kordon Caddesi'ne kadar yürüdü. 'Adım at sağlıklı yaşa', 'Düzenli yürü sağlığını koru' ve 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' dövizleriyle yürüyen öğrencilere çevredeki vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Kordon Caddesi'nde biten yürüyüşün ardından beden eğitimi öğretmenleri öncülüğünde müzik eşliğinde ritmik hareketler yapıldı.

Etkinliğin sonunda konuşan Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, "Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren spor alışkanlığı kazandırmalıyız. Bunu da veli, öğretmen ve çocuk koordinesiyle yapmalıyız. Spor yapan çocuklarımızın zararlı alışkanlıklardan uzak duracağını öngörüyorum. Marmaris şehir merkezi ve 13 kırsal mahallemizde bulunan öğretmen ile öğrencilerimizle aynı anda yürüdük ve aynı anda spor yaptık. Çocuklarımızın spor alışkanlığı kazanması için projelerimizi geliştirerek tüm okullarda hayata geçireceğiz" dedi.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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