Marmarabirlik yılı rekor alımla kapattı

MARMARABİRLİK Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 2018-2019 sezonunda 4 bin 400 ton zeytin alımı gerçekleştirdi. Marmarabirlik Orhangazi Kooperatifi Başkanı Remzi Bayram, bu sezonda yapılan zeytin alımlarında tüm zamanların rekorunu kırdıklarını belirtip, ‘’Gerçekleştirdiğimiz 4 bin 400 ton zeytin alımını inşallah daha yukarılara çekmeyi planlıyoruz’’ dedi.

Marmarabirlik Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 2018-2019 Zeytin alım kampanya dönemini bugün mesai bitimi itibariyle tamamladı. Sezon boyunca üreticiden toplamda 4 milyon 400 bin kilogram zeytin alımı ve 30 milyon lira da ürün bedeli ödemesi yapan kooperatif, böylece tüm zamanların en yüksek zeytin alımını da gerçekleştirmiş oldu. Marmarabirlik Orhangazi Kooperatifi Başkanı Remzi Bayram konu ile ilgili yaptığı açıklamada alımların önümüzdeki yıllarda daha da artacağını ve çiftçiye desteği sürdüreceklerini belirterek, ‘’Bu yılki toplam alımımız ile birlikte tüm zamanların zeytin alım rekorunu kırdık. Gerçekleştirdiğimiz 4 bin 400 ton zeytin alımını inşallah daha yukarılara çekmeyi planlıyoruz. Geçen yıl ortaklarımıza toplamda 23 milyon 782 bin TL ödemiştik. Bu yıl toplamda yapacağımız ödeme ise 30 milyon TL'yi buldu. Üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

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