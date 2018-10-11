Marmarabirlik, ürün alımına 12 Ekim'de başlıyor

BURSA, () - MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Son günlerde ortaklarımızdan gelen yoğun talepler değerlendirdik ve 12 Ekim 2018 Cuma günü ürün alımlarına başlanmasına karar verdik” dedi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 10 Eylül’de başlayan rekolte beyan alımlarında 64 bin tonlara ulaştığını söyledi. Rekolte beyan alımlarının 15 Ekim’de sona ereceğini hatırlatan Başkan Asa, “8 kooperatif başkan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda, rekolte beyan alımlarının 70 bin tonlarda gerçekleşeceğini öngörülmektedir. Marmarabirlik olarak alım planımızı 52 bin ton olarak belirledik. Gelen rekolte beyanlarını değerlendirdiğimizde, her kooperatifin alım miktarları belirlenmiş olup, ortak bazında yapılacak alımlara ilişkin usul ve yöntemler kooperatif yönetim kurulları tarafından belirlenecektir” şeklinde konuştu.

Başkan Asa, “Kooperatif başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, bütün kooperatiflerimizin ortak mutabakata vardığı görüş ile tavan barem 18 dane, taban barem 380 dane olmak üzere alımlar yapılacaktır” dedi. Asa, şunları söyledi:

“Stoklarımızda geçtiğimiz yıldan orta ve ince dane fazlasıyla bulunmaktadır. 380 kalibreden daha ince olan ürün yağlık olarak değerlendirilecektir. Yüksek miktarda zeytinyağı ihtiyacımızın olması sebebiyle, yağlık fiyatlarının da iyi olacağını şimdiden söyleyebilirim.”

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Asa, “Bölgelerdeki rekolte durumu, kooperatiflerimizin tahmini alacağı miktar, depo kapasitesi, piyasa koşullarını da değerlendirdik. Zor bir yılda üreticimiz mağdur edilmeyecektir. Marmarabirlik Yönetim Kuruluna güvensinler ”diye konuştu. Başkan Asa, önümüzdeki hafta Marmarabirlik Yönetim Kurulunun yapacağı toplantıyla, ürün alım fiyatlarının da açıklanacağını bildirdi.

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