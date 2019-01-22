Marmarabirlik, üreticilere 30 Ocak’ta ödeme yapacak

MARMARABİRLİK Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, geçtiğimiz yıl Orhangazili üreticiden aldığı 5 bin ton zeytinin karşılığı olan ödemenin kalan yüzde 40’lık bölümünü 30 Ocak’ta ödeyeceğini açıkladı. Marmarabirlik Orhangazi...

Marmarabirlik, üreticilere 30 Ocak’ta ödeme yapacak
MARMARABİRLİK Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, geçtiğimiz yıl Orhangazili üreticiden aldığı 5 bin ton zeytinin karşılığı olan ödemenin kalan yüzde 40’lık bölümünü 30 Ocak’ta ödeyeceğini açıkladı. Marmarabirlik Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nin 2018 yılı içerisinde üreticiden aldığı 5 bin ton mahsül karşılığında ödemesi gereken paranın 5 milyon 402 bin TL'lik kısmını 30 Ocak 2019 tarihinde zeytinci ortakların hesabına yatıracak. Ödemeden 2 bin 490 ortak yararlanacak. Çiftçinin alacağı olan paranın yüzde 60’lık kısmı 2018 yılı içerisinde hesaplara yatırılmıştı.

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