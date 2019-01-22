Marmarabirlik, üreticilere 30 Ocak’ta ödeme yapacak

MARMARABİRLİK Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, geçtiğimiz yıl Orhangazili üreticiden aldığı 5 bin ton zeytinin karşılığı olan ödemenin kalan yüzde 40’lık bölümünü 30 Ocak’ta ödeyeceğini açıkladı. Marmarabirlik Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nin 2018 yılı içerisinde üreticiden aldığı 5 bin ton mahsül karşılığında ödemesi gereken paranın 5 milyon 402 bin TL'lik kısmını 30 Ocak 2019 tarihinde zeytinci ortakların hesabına yatıracak. Ödemeden 2 bin 490 ortak yararlanacak. Çiftçinin alacağı olan paranın yüzde 60’lık kısmı 2018 yılı içerisinde hesaplara yatırılmıştı.

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