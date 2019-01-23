Marmarabirlik Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'nda Yıldız güven tazeledi

Muammer İRTEM/BURSA,() - BURSA'da Marmarabirlik’e bağlı Mudanya 150 sayılı Zeytin Tarım ve Satış Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ali Yıldız, 2 liste ile gidilen seçimde rakibine tarihi fark attı. Yıldız, kullanılan bin 875 oyun bin 585 alarak 4 yıllığına tekrar seçildi.

Mudanya Kapalı Cuma Pazarında gerçekleşen kongreye, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, Başkavekili Şevket Karagöz, Yönetim Kurulu Üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ilçe siyasi parti başkan ve temsilcileri ile üretici ortakları katıldı. 6 bin 688 kayıtlı ortağı bulunan Mudanya Zeytin Satış Kooperatifinin seçimine oy kullanma hakkı bulunan 4 bin 546 ortağın bin 875’i katıldı. Seçim sonucunda mevcut başkan Ali Yıldız, 4 yıllığına tekrar başkan seçildi. Yıldız yaptığı açıklamada, "Marmarabirlik gücünü istikrardan alıyor. Bu gücün merkezi de ortaklarımızdır. Geçmiş dönemlerde 5-6 listenin yarıştığı genel kurullardan 2 listenin yarıştığı genel kurula gelindi. Bu da ekibimizin ortaya koyduğu çalışmaların, Marmarabirlik faaliyetleri ve uygulamalarının ne kadar doğru olduğunun kanıtıdır. Gözünüz, gönlünüz arkada kalmasın. Bu emanet 4 yıl daha emin ellerde. Kooperatifinize sahip çıktığınız için hepinize teşekkür ederiz sağ olun var olun” dedi.

Genel kurul sonrası ortaklara seslenen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa önemli mesajlar verdi. Asa ,”Bugün buradaki seçim sonucunu belirleyen siz saygıdeğer ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Bu seçim Marmarabirlik politikalarının ne kadar doğru olduğunun ve ortaklarımızın %90’a yakın kısmının desteklediğinin bir göstergesidir. Mudanya Kooperatifi ve Marmarabirlik emin ellerde. Sizlerle birlikte daha güzel yarınlara taşımak istiyoruz. Seçim çalışmaları esnasında bir ay boyunca iftiraların, söylenen yalanlara itibar etmediğinizin kanıtıdır. İftiracılar sandığa gömüldü. Birliğimizin beraberliğimiz bozulmasına müsaade etmediniz. Fitne fesat peşinde koşanlar bir daha kooperatifin yanından geçemeyeceklerdir. Biz beraber bir oldukça Marmarabirlik gücüne güç katmaya, büyümeye devam edecektir" diye konuştu.

2 adaylı seçimde mavi pusula ile yarışan Ali Yıldız, rakibine büyük fark atarken, geçerli oyların % 85’i Yıldız’a çıktı. Kullanılan bin 875 oyun bin 585’ini alan Ali Yıldız, 4 yıllığına tekrar Başkanlık görevine getirildi. Ortaklar, Birlik Temsilcileri seçimi için de ayrı oy kullanırken, bu seçimde de mavi liste bin 585 oy alarak galip geldi.

Başkan Ali Yıldız’ın Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Hasan Ferik, Tacettin Tarman, Bahri Bayrak, Cüneyt Soylu,Savaş Hüseyin Taştan.

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