Marmarabirlik havuzdan ürün alımına başlıyor

BURSA,()-MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, talep artışı nedeni ile 24 Nisan’dan itibaren havuzdan ürün alımına başlanacağını belirtti.

Hidamet Asa, GOLD markalı ürüne ve şarküteri reyonlarındaki iri kalibreli zeytine olan talebinin artması nedeniyle 24 Nisan 2018 tarihinden itibaren havuzdan ürün alımlarına başlanılacağını beliren Asa, “Ürününü Marmarabirlik'e satmak isteyen üreticiler, numunesiyle birlikte kooperatiflerine müracaat edebilirler." dedi.

Geçtiğimiz kampanya döneminde üretici ortaklarından 51 bin 500 ton ürün alındığını anımsatan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, özellikle iri zeytine artan talebin karşılanabilmesi ve satışların daha da arttırılmasına yönelik olarak havuzdan ürün alımlarına başlama kararı aldıklarına söyledi. Asa, “Geçtiğimiz kampanya döneminde üreticimize destek olmak üzere orta ve ince kalibreden oldukça fazla ürün almıştık. Dolayısı ile stoklarımızda bulunan orta ve ince daneli ürünlerimizi sıkıntı yaşanmadan piyasaya sunmak istiyoruz. Piyasalardaki güncel alımları göz önünde bulunduracak olursak, mevcut fiyatların fire düşüldükten sonra kampanya dönemindeki fiyatlar ile eşit seviyede olduğu ve dolayısıyla da üreticimizin zor günler geçirdiğini görüyoruz. Amacımız hem ülke ekonomisine, tarıma ve zeytin üreticisine destek olmak hem de Marmarabirlik’ in ihtiyacının karşılanmasını temin etmektir. ” şeklinde konuştu.

“ÜRETİCİMİZİ EZDİRMEYİZ”

Havuzdan alınacak ürünlerin fiyatlarının, tüccar mantığı ile piyasa koşulları çerçevesinde eksperler tarafından belirleneceğini belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Bir önceki dönemde olduğu gibi havuzun başında Marmarabirlik kalite standartlarına uygun ve kalibrelerine göre fiyatlar belirlenecektir. Ürün alım miktarının artmasıyla birlikte satış rakamlarında da artış olacak böylece hem üretici hem de Marmarabirlik kazanacak.”diye konuşan Başkan Asa kurumun, kalite standartlarına uygun olan ürünler alacağını ve üreticilere ürünlerinin bedelinin peşin ödeneceğini sözlerine ekledi.

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