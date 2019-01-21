Marmarabirlik Edincik Kooperatifi'nde, Özçakır yeniden başkan seçildi

MARMARABİRLİK Edincik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Genel Kurulu 20 Ocak 2019 Pazar günü gerçekleşti. Kooperatifin kurulduğu tarihten bu yana ilk defa tek liste ile gidilen seçimde mevcut Başkan Mehmet Özçakır 267 oy alarak, yeniden başkan seçildi.

Marmarabirlik’in Bandırma’da bulunan Edincik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Olağan Genel Kurulu dün gerçekleşti. Edincik’te bulunan özel bir düğün salonunda gerçekleşen Genel Kurula Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, Genel Müdür İsmail Acar, siyasi parti başkan ve temsilcileri ile üretici ortakları katıldı. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut Başkan Mehmet Özçakır 267 oy alıp, güven tazeledi. Başkan Özçakır, seçim sonrası yaptığı konuşmada geride bıraktıkları dönemde üreticilere verdikleri desteğin artarak süreceğini ifade edip, "31 Aralık tarihi ile sona eren ve 76 gün süren kampanya döneminde 46 milyon lira karşılığında 7 bin 800 ton ürün alımı gerçekleştirildi. Alımlar 6 bin 400 tonu Gemlik tipi, bin 400 tonu ise Edincik su tipi olarak gerçekleşti. Zirai ilaç ve gübre satışlarımızı piyasa koşullarının altında fiyatla yaparak, ortaklarımıza destek olduk. Yeşil domat zeytin üretimini teşvik etmek amacıyla 12 bin zeytin fidanını ücretsiz olarak dağıttık" dedi. Özçakır'ın konuşmasının ardından, genel Kurul’a katılan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa üreticilere ve ortaklara seslendi. Politikalarının tamamen çiftçi odaklı olduğunu .belirten Asa, ‘’Seçime tek liste ile gidilmesi Marmarabirlik politikalarının ne kadar doğru ve olumlu olduğunun göstergesidir. Mehmet Özçakır Başkanımızın başarılarının taçlandığı, bundan sonra Marmarabirlik’e güç katacağı bir dönem olacaktır. Genel Kurulumuzun kooperatifimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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