Market ve iş yerlerine fiyat denetimi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gelen şikâyetler üzerine market ve iş yerlerinde fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü personeliyle birlikte market ve iş yerlerinde denetim yaptı. Belirlenen yerlere giden ekipler fiyatları kontrol ederek uygulamaya konan yerli malı olduğunu gösteren logoların kullanılıp kullanılmadığını inceledi.

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Gürsan, denetim sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, stokçuluk yaparak piyasayı fiyat konusunda etkileyen iş yerlerine denetimlerin süreceğini söyledi. Gürsan, "Stokçuluk ve aşırı fiyat artışıyla ilgili Belediye İhbar Hattı 153'e gelen şikayetleri değerlendirmek için Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nden bir görevliyle denetim gerçekleştirdik. Bize gelen yaklaşık 10 şikâyet üzerine gerekli yerlere geldik. Fiyatlarını inceledik. Etiketler konusunda sıkıntılı olan yerlere gerekli uyarılar yapıldı. Bundan sonra bu tür şikâyetlerde ilgili kurumumuzla beraber gerekli işlemleri yapacağız. Bu stokçuluk ve aşırı fiyatların önlenmesi için elimizden gelen ne varsa yapacağız" dedi.

Gürsan, konuyla ilgili tutanaklara ilişkin yasal işlemlerin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yerine getirileceğini kaydetti.

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