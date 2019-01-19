Market sahibi 5 gündür kayıp

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde market işleten Erol Kolak'tan (48) 5 gündür haber alınamıyor.

Kaş'a bağlı İslamlar Mahallesi Akbel mevkiinde market işletmecisi Erol Kolak'tan geçen pazartesi günü haber alamayan yakınları Kalkan Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu. 1 yıl önce eşinden ayrılan 1 çocuk babası Erol Kolak'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Yeğeni Cemil Kolak, "Amcam 14 Ocak Pazartesi günü saat 06.50'de beni telefonla arayarak, işi olduğu için Antalya'ya gideceğini belirterek, marketin anahtarını koyduğu yeri söyledi. Marketi açmamı istedi. Ben de marketi açtım. Amcamı telefonla aradım. 'Demre'deyim, niye arıyorsun' diyerek, biraz da kızgın biçimde telefonu kapattı. Ondan sonra da telefonu sürekli kapalıydı. Otobüse de binmemiş. Ehliyeti ve arabası da yoktu. Antalya'daki yakınlarımızı aradık. Antalya'da hiçbirine uğramamış. Düşmanı yoktu. Biz de 15 Ocak Salı günü Kalkan Jandarma Karakolu'na giderek kayıp başvurusunda bulunduk. Amcamın maddi sıkıntıları vardı. Ama öyle içinden çıkamayacağı borcu yoktu. Amcama buradan çağrı yapıyorum. Bizi şuradayım diye arasın yeterli. Biz işlerine bakarız" dedi.

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