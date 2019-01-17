'Marka Kent Niğde' projesi Ankara'da tanıtıldı

NİĞDE Valiliği koordinasyonunda ve Ahiler Kalkınma Ajansı’nın finanse ettiği Marka Kent Niğde Projesi kapsamında Başkent Ankara’da arama konferansı gerçekleştirildi.Niğde'nin tanıtım stratejilerinin belirlenerek marka şehir yol haritasının belirlenmesi amacıyla yürütülen 'Marka Kent Niğde' Projesi kapsamında Niğde, Mersin, Adana, İzmir ve İstanbul’da yapılan arama konferanslarının 8’incisi Ankara’da düzenlendi.Arama konferansının açılış konuşmasında Vali Yılmaz Şimşek, bürokratlar, siyasiler, akademisyenler ve STK’larla birlikte Niğde’nin gelişimi konusunda işbirliği içerisinde projeler üretildiğini belirterek, "Marka Kent Niğde projesi kentimizin sadece bugününü değil geleceğini de şekillendirmek için uygulamaya konuldu. Göreve atandığımdan beri üzerinde çalıştığım ve gerçekleşmesi için tüm olanakları seferber ettiğim bu proje üzerinde Ahiler Kalkınma Ajansı ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile işbirliği yaptık" dedi.Niğde’nin markalaşması yolunda takip edilecek öncelik ve stratejilerin tartışıldığı konferansta Ankara’da yaşayan Niğdelilerin konuyla ilgili tespit, görüş ve önerileri alındı.Ankara’da sonuncusu yapılan arama konferansının ardından proje ekibi ve Niğde Yatırım Destek Ofisi personeli tarafından 'Marka Kent Niğde Eylem Planı ve Stratejisi Raporu' hazırlanacak.

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