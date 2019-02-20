Mardinli öğrencilerden Osmaniye'ye teşekkür

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Engelliler Platformu tarafından başlatılan 'Hayallerine destek ol' projesi kapsamında toplanan kırtasiye malzemeleri ve kıyafetler, Mardin'in Mazıdağı İlçesindeki öğrencilere ulaştırıldı. Dördüncü sınıfta eğitim ve öğretim gören 24 kız ve erkek öğrenci, mont, ayakkabı ve boya kalemleri için kısa bir video çekerek hayırseverlere "Sizi çok seviyoruz, teşekkür ederiz" diye mesaj gönderdi.

Ayakkabı ve montlar, sınıf öğretmeni tarafından bedenlerine göre öğrencelilere teslim edildi. Farklı bir projeye imza atmak için başlatılan kampanya kapsamında toplanan malzemelerin yerine ulaşmış olmasının sevincini yaşadıklarını belirten Engeliler Platformu Başkanı Hayda Aktürk, "Türkiye'nin farklı bölgelerinde temel ihtiyacı olan okurlarımız var olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda, ilk olarak Mardin'in Mazıdağı İlçesindeki bir ilkokulumuzda eğitim gören öğrencilerimiz için yardım kampanyası başlattık. Buradaki amacımız çocuklarımıza kırtasiye malzemesi ve giyecek yardımı yapmaktı. Kırtasiye malzemelerimizi Engelliler Platformuna bağlı dernek başkanlarımızın katkılarıyla temin ettik. Giysiler konusunda ise işadamlarımızın yardımları oldu. Öğrencilerimiz için toplamış olduğumuz malzemeleri paketler halinde Mardin Mazıdağı'ndaki ilkokulumuza gönderdik. Bugünde minik öğrencilerimiz, bizlere kısa bir video çekerek teşekkürlerini göndermişler. Proje kapsamında, hediyelerimiz öğrencilerimize ulaşması, onlara katkı sunmak bizleri çok mutlu etti." dedi.

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