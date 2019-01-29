Mardin’in tarihi çarşıları canlandırılacak

MARDİN Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen, ‘Tarihi Çarşıların Canlandırılması Projesi’nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Semerciler, Leblebiciler, Giyimciler, Sobacılar, Çarıkçılar, Tellallar, Bakırcılar, Yemeniciler ve İnekler geleneksel tarihi çarşılarında bulunan yaklaşık 390 işyerinde rehabilite, iyileştirme ve fonksiyonlarının kazandırılarak canlılık ve sürekliliğin sağlanması hedefleniyor.

DİKA Konferans Salonunda yapılan toplantıya, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, kurum müdürleri, daire başkanları, esnaf ve sanat odaları temsilcileri ile projede görev alan personeller katıldı.

Vali Mustafa Yaman, yaptığı konuşmada, “Terör örgütüne yönelik bölgede önemli operasyonlar yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. Devam eden huzurun sağlanmasında operasyonlar sadece bir etken. Huzurun sürdürülebilirliğini gençler ve kadınlarla ilgilenilmesi, kültür, sanat, edebiyat, spor etkinlikleri sağlıyor. Festival, organizasyon ve spor müsabakalarında ilimize gelenlerle otel, pansiyon ve konaklama merkezlerimiz doluyor. Bu sirkülasyon hem şehrimize geleceklerin önünü açıyor hem de şehrin ekonomisine katkı sağlıyor” dedi.

2019'DA HEDEF 5 MİLYON TURİST

Yeni yılda 5 milyon turist hedeflediklerini ve bu yönde çalışmalarına hızlandırdıklarını aktaran Yaman, “Mardin, sağlanan huzurla birlikte son bir buçuk yıldır ülkemiz de en çok merak edilen şehirler arasında yerini aldı. 2018 yılında turizmde rekor kırarak günü birlik ziyaretçilerle birlikte 3 milyonun üzerinde misafir ağırladık. 2019 yılında ise şehrimizde, 5 milyon turisti ağırlamayı hedefliyoruz. Masal şehir Mardin, buna hazır. Yapılan ve yapacağımız çalışmalarla da bunun zemini oluşturmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Yaman, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

Mardin’i sadece Mardinliler için değil, bölgemiz, ülkemiz ve bütün dünyada merak edenler için yaşanabilir, iyi bir marka şehir olması için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Sokak Sağlıklaştırması Projesi kapsamında Kültür Sokak, Kültür Kafe, Kermozade Konağı, Müze Sokağı, amber, şehre gelen turistlerin yeni cazibe merkezi olurken, Şeyh Çabuk Cami ve Ulu Cami sol aksı, Hasan Ammar, Zahireciler ve Bakırcılar gibi tarihi çarşılarda ise sona gelindi. Buranın çevre ve peyzaj düzenlenmesi yapılıyor. Biten ve bitmekte olan çalışmalar tarihi şehre yeni bir görünüm katarak cazibe merkezini haline getiriyor.”

Projenin imza törenin ardından toplantı son buldu.

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