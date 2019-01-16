Mardin itfaiyesi 2018'de 2834 olaya müdahale etti

MARDİN Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı ekipleri, 2018 yılında 2 bin 834 olaya müdahale etti. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "İtfaiyemizin nitelikli personeli ve son teknoloji ekipmanları ile başarılı bir şekilde çalışmaktadır" dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı'nca 2018 yılında kent genelinde olaylara yapılan müdahalenin rakamları açıkladı. Geçen yıl meydana gelen 2 bin 834 olaya başarılıyla müdahale ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, sürekli eğitimler ve gelişen teknolojilere ayak uydurmasıyla daha nitelikli ve başarılı olan ekiplerin, yangınlara ve kazalara müdahalede gözle görülen bir başarı sağladığını dile getirdi. 2018 yılında 2 bin 545 yangına müdahalenin yanında 78 kurtarma ve 211 kazada etkin ve başarılı bir çalışma sergilendiğini anlatan Yaman, "İtfaiyemizin nitelikli personeli ve son teknoloji ekipmanları ile başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Yangınla mücadelede en aktif rolü üstlenen Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ni göreve geldiğimizde hızlı bir şekilde yeniledik. Personelimizi günün teknolojik gelişmelerine vakıf olan bir duruma getirdik. Öte yandan ekipmanlarımızı da yenileyerek yangın ve kaza gibi olaylara müdahale edilmesini daha etkin kıldık. Öte yandan İtfaiye merkezimiz için yeni ve ihtiyaçlara cevap veren yeni binasına taşıdık. Kısa sürede itfaiyemizle başarılı işler yaptık" diye konuştu.

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