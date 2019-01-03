Mardin'de 'Yeni nesil gazetecilik eğitimi' başladı

Ahmet AKKUŞ/MARDİN () - MARDİN'de 'Yeni nesil gazetecilik eğitim ve istihdam programları' başladı. Katılımcılara televizyon haberciliği, dijital habercilik, röportaj teknikleri gibi çeşitli alanlarla ilgili eğitimler verildi.

Basın İlan Kurumu Mardin Şubesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Türkiye İş Kurumu işbirliğiyle 'Yeni nesil gazetecilik eğitim ve istihdam programı' Mardin'de çok sayıda gazetecinin katımıyla düzenlendi.

Medya sektöründe çalışanların haber yazım teknikleri, etkili iletişim kurma, fotoğraf ve kamera kullanım teknikleri gibi çeşitli konularda katılımcıların bilgi ve becerilerini artırmayı hedefleyen program kapsamında 25 katılımcı 90 saat boyunca eğitim alacak. Türkiye genelinde başlatılan 'Yeni nesil gazetecilik eğitim ve istihdam programları'nın Mardin'deki 25 günlük eğitimin sonunda yapılacak sınav ile başarı sağlayan kursiyerlere 30 Ocak'ta sertifika verilmesiyle basın sektöründe istihdam edilecek.

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