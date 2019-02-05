Mardin'de polislerden kan ve kök hücre bağışı

MARDİN Emniyet Müdürlüğü'nde Kızılay tarafından başlatılan bağış kampanyasına İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile birlikte 2 bin 500 polis kan ve kök hücre bağışında bulunarak destek verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü binasında Mardin Kızılay Şubesi tarafından kurulan kan toplama aracında kan vermek isteyen polisler seferber oldu. Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın da kan vererek katıldığı kampanyaya, 2 bin 500 polis destek verdi.

Son 10 yılda 9'uncu kez kan bağışında bulunduğunu belirten İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, "Hiç görmediğimiz, adını bile bilmediğimiz insanlara yardım etmek, canlarını kurtarmak ve ‘kan kardeşi’ olmak için buradayız" dedi. Onar, polislerin gönüllü olduğu bağış kampanyasında emniyet personeli olarak görevlerinin sadece Mardin'in huzur ve güvenliğini sağlamak olmadığını, insani bir görev olarak binlerce yaşama bir damla kan ile umut olabileceklerini ifade ederek, "Zor günlerin dostu Kızılay'ın yanındayız. 9 kez kan bağışında bulunuyorum. Kan bağışı ve kök hücre konusunda bizler tüm teşkilat mensuplarımız ile kampanyaya katılıyoruz. Kan bağışını biliyoruz ama kök hücre bağışı da çok önemli. Bununla ilgili eşleştirme çok zor olduğu için çok önemli. Keşke bu bir ihtiyaç sahipleriyle uyuşsa buna vesile olsak. Verilecek 3 tüp bağış ve sonrasında kim olduğunu bildiğiniz bir insana kök hücre yani dönor olsak. Keşke uyuşsa ve buna vesile olabilsek. Sağlığı elverişli olan 2 bin 500 personelimizin hepsi bu kampanyaya destek veriyor. Bu bağış kolesterol içinde çok faydalı. Buna öncülük etmek çok güzel" diye konuştu.

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