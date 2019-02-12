Mardin'de 6 bin sokak hayvanı tedavi edildi

MARDİN'de Büyükşehir Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde, 6 bin sokak hayvanı tedavi edilerek, yaşama tutunmaları sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde şu ana kadar yaklaşık 6 bin sokak hayvanın tedavisi yapıldı. Tedavileri ardından iyileşen sokak hayvanları doğaya salınıyor. Engelli, yavru ve diğer doğaya salınamayacak hayvanlar ise barınakta misafir edilerek tüm ihtiyaçları gideriliyor. Barınakta bulunan ve son teknoloji ile donatılan hayvan hastanesinde ise tüm müdahaleler yapılıyor. Burada müdahalesi yapılamayan nadir vakalar ise Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Almanya’ya gönderilerek tedavi edilmeleri sağlanıyor.

'ONLARI MUTLU ETMEK BİZLERİ DE MUTLU EDİYOR'

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, atıl durumda olan hayvan barınağını Türkiye’de örnek gösterilecek duruma getirdiklerini söyledi. Vali Yaman, "Barınakta açtığımız modern hastane ile şehrimiz ve çevre illerden barınağa getirilen sokak hayvanlarının gerekli tedavilerini yapıyoruz. Çok nadir vakaları da kendi imkanlarımızla şehir dışına gönderiyoruz. Felçli olan sokak hayvanlarımız için her boyda yürüteçler temin ettik. Burada felçli, ampute ya da bir şekilde yürümede sıkıntı yaşayan hayvanları bu yürüteçler vesilesiyle özgürlüklerine kavuşturuyoruz. Yürüteçler yardımıyla, akranları gibi davranan hayvanların mutluluğu yüzlerinde okunuyor. Onları mutlu etmek bizleri de mutlu ediyor. Şuana kadar yaklaşık 6 bin sokak hayvanının gerekli tedavilerini merkezimizde yaptık" dedi.

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