MARBLE'da en 'değişik' tasarımlar aranıyor

İZMİR'de 25'inci kez düzenlenecek MARBLE - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı etkinlikleri kapsamında bu yıl da 'Değişik' temasıyla gerçekleşen Genç Yaratıcı Fikirler Platformu'na, genç tasarımcılar 112 tasarımla başvurdu. Geçen yıl 39 olan tasarım sayısında büyük bir artış yaşanırken, ilerleyen günlerde tasarım sahipleri firmalarla bir araya gelecek. Üretilecek eserler, MARBLE İzmir Fuarı süresince sergilenecek. Aralarından en iyi 3 proje seçilecek ve bu tasarımlar 'MARBLE En Değişik Tasarım Ödülü'nü almaya hak kazanacak.

Türkiye'nin en büyük ihtisas fuarı olan, dünyada ise alanında en iyi fuarlar arasında yer alan MARBLE İzmir Fuarı, çeyrek asırlık serüvenine 27 - 30 Mart tarihleri arasında fuarizmir'de devam edecek. İzmir'den dünyaya açılan ve alanında bir dünya markası olmayı başaran 25. MARBLE İzmir Fuarı için katılımcı, ziyaretçi, tanıtım ve etkinlik çalışmaları tüm dünyada sürerken; yeni taş örnekleri, dev bloklar, sektörü yakından ilgilendiren en yeni teknoloji makineler bu yıl da İzmir'den dünyaya açılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından dört gün boyunca doğal taşın merkezi haline gelecek fuarizmir, dünya ve Türkiye'nin her noktasını buluşturacak. Son yıllarda tasarımla ön plana çıkmaya başlayan 25'inci MARBLE İzmir Fuarı, sadece profesyonel ziyaretçilere açık olarak organize edilecek.

112 TASARIM GELDİ

Tasarıma, tasarımcıya verilen önemle görsel bir şölene de dönüşen MARBLE İzmir Fuarı etkinlikleri kapsamında geçen yıl ilk defa gerçekleştirilen Genç Yaratıcı Fikirler Platformu bu yıl da devam etti. 'Değişik' temasıyla düzenlenen Genç Yaratıcı Fikirler Platformu'na geçen yıl 39 tasarım başvururken bu yıl sayı 112'ye çıktı. 21 Ocak tarihinde son bulan başvuru süresi içinde Türkiye'nin çeşitli üniversitelerden tasarımcılar platforma katıldı.

HAYATIN HER ALANINDA KULLANILABİLECEK TASARIMLAR

Birbirinden değişik tasarımların yer aldığı yarışmada, genç tasarımcılar yeteneklerini sergiledi. Hayatın her alanında kullanılabilecek başvurular arasında mermerden x-ray cihazı, masaüstü bilgisayar standı, müzik ünitesi, dekoratif ısıtıcı, infrared ısıtıcı, masa üstü takvim, darbuka, dergilik ve saat, tütsülük, masa düzenleyici, satranç, askı, duvar aydınlatması, ışıklı panel, taşınabilir bellek, şarap sunum servisi, telefon ses yayıcı, bacasız şömine, kapı kaplaması, pişirici, sokak mobilyaları, sehpa, kitaplık, yatak başlığı, ışıklı duvar kaplamaları gibi değişik projeler yer aldı.

JÜRİDE ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

Başkanlığını İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Can Özcan'ın yaptığı jüride; Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mine Ovacık, ETMK İzmir Şubesi Başkanı Öğr. Gör. Dr. Elif Kocabıyık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Arif Sargın, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Demet Binan, Yeditepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ayşem G. Başar, İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Koray Gelmez, Prof. Dr. Faruk Çalapkulu, Remzi Boncuk, Mimar Metin Kılıç, Tasarımcı Özlem Perşembe, Tasarımcı Pınar Yar Gövsa ve Tasarımcı, Küratör Gökhan Karakuş yer aldı. Jüri, 112 proje arasından 52'sini seçti. Tasarımcılar ve üretici firmalar bir araya gelerek üretilecek projeleri belirleyecek.

EN İYİ 3 PROJE

Firmalar tarafından üretilecek tasarımlar, 27 - 30 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 25. MARBLE İzmir Fuarı'nda sergilenecek. Üretilen tüm projelere 'MARBLE Değişik Tasarım Ödülü' olan özel tasarım plaket verilecek. Üretilen ürünler arasından en iyi 3 proje seçilecek ve bu tasarımlar 'MARBLE En Değişik Tasarım Ödülü'ne hak kazanacak. 'MARBLE İşbirliği Tasarım Ödülü' olan özel tasarım plaketi ise, firma ve tasarımcının özellikle üretim sürecine yansıyan iyi işbirlikleri göz önüne alınarak en fazla 2 projeye verilecek.

DOĞAL TAŞ VE MERMER KULLANIMINA ÖZENDİRECEK

Sektörü yeni tasarımlar ile güçlendirecek platform, uluslararası pazarlarda yenilik yaratabilecek özgün tasarımları da teşvik edecek. Sektöründe yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine katkıda bulunacak etkinlik, sektörün rekabet gücünü artırırken doğal taş ve mermer kullanımının özendirilmesini ve artırılmasını sağlayacak. Tasarımlar, Türk ihraç ürünleri arasında önemli yeri olan doğal taşlardan oluşacak.

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