Maraton heyecanı tüm Adana’ya sardı

ADANA Büyükşehir Belediyesi’nce kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıldönümü anısına organize edilen 9. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu’nun yüksek katılımla gerçekleşmesi için Adana Kent Konseyi’ne üye sivil toplum örgütleri tam destek verdi.Adana Kent Konseyi’nce 75. Yıl Sanat Galerisi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Adana Kent Konseyi Başkanı Ömer Güner Sazak, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Başkanı Halil Hızlısoy, Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Ahmet Bozan, Atletizm Federasyonu Adana İl Temsilcisi Abdulkadir Uğur, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Adana Şube Başkanı Mustafa Boz, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül ile çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.4 OCAK’TA SPOR FUARI AÇILIYORBüyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Başkanı Halil Hızlısoy, 9. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu’nun 21 kilometre, Halk Koşusu’nun 4 kilometrelik parkurda koşulacağını belirtip, Merkez Park’ta sona ereceğini söyledi. Halil Hızlısoy, dünyaca ünlü atletlerin yarışacağı, toplam 121 bin 500 lira para ödüllü organizasyon kapsamında 4 Ocak’ta Atatürk Parkı içindeki 75. Sanat Galerisi’nde Spor Fuarı düzenleyeceklerini, bir dizi sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılacağını ifade etti. Tüm Adanalıları yarı maraton ve halk koşusuna davet eden Hızlısoy, kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların başvurularının M1 Alışveriş Merkezi, Optimum AVM, Baraj Yolu Gençlik Meydanı, İnönü Parkı ve Atatürk Parkı’nda kurulan stantlarda kabul edildiğini duyurdu.Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek ise konuşmasında Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu’nun Adana’nın uluslararası tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Kurtuluş kutlamalarında sporun birleştirici, bütünleştirici ruhunun tüm Adana’yı saracağına olan inancını vurgulayan Ramazan Akyürek, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün de hemşehrileriyle birlikte koşacağını ifade etti.Sporun bireysel ve toplumsal açıdan büyük fayda sağladığını, insanları kaynaştırdığını kaydeden Ramazan Akyürek, "Sporun atası sayılan atletizmin bir kolu olan maratonu Adana’nın düşman işgalinden kurtuluş kutlamaları kapsamında düzenliyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Spor kamuoyunun ve sivil toplum örgütlerimizin bu organizasyonu sahiplenmesi bizim gurur vericidir. Desteklerinden dolayı Adana Kent Konseyi’ne üye derneklerin temsilcilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI