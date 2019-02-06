Manyas’ta 'yaya öncelikli trafik' uygulaması

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir) ()- 2019 yılının ‘Yaya Öncelikli Trafik’ yılı ilan edilmesiyle ilgili olarak ‘Öncelik hayatın,öncelik yayanın’ sloganıyla Manyas’ta çeşitli güzergahlarda uygulamalı etkinlik gerçekleştirildi.

Etkin bir farkındalık oluşturmak ve yaya güvenliğine dikkat çekmek üzere ilçenin çeşitli yerlerinde uygulamalı etkinlik düzenlendi. Uygulamaya Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ,İlçe Jandarma Komutanı Ütgm.Erdinç Boztepe ve Emniyet Amiri Enes Dündar’da katıldılar. Kaymakam Muhammed Kaya, sürücülere öncelikli olarak emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyarıda bulunurken,trafikte dikkatli araç kullanmalarını,kurallara uymalarını belirterek, “Bilindiği gibi yayalara ilk geçiş hakkı zorunluluğu geldi.Buna uymayanlara 488 lira para cezası getirildi,bunun için bizde bugün ekiplerimizle birlikte sürücülerimizi bu konuda bilgilendirmek istedik.Umarım sürücülerimiz bu konuda gerekli duyarlılığı gösterirler.”dedi.

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