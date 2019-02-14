Manyas Ziraat Odası Başkanı 8’inci kez güven tazeledi

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir) () –Balıkesir’in Manyas ilçesinde Ziraat Odasının olağan genel kurulunda yapılan seçimlerde Ziraat Odası Başkanlığına yeniden Hüseyin Danç seçildi.

Ziraat Odası toplantı salonunda yapılan kongreye ilçe genelinde bulunan mevcut 50 delegeden 49 delegenin katıldığı belirtildi.Divan başkanlığını Gönen Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt'un yaptığı kongrede önce 21 kişilik oda meclisi seçimi yapıldı, daha sonra ise seçilen oda meclisi üuyelerinden 7 kişilik yönetim kurulu seçimi yapıldı.Tek listenin girdiği seçimlerde Hüseyin Danç yeniden başkanlığa seçilirken yönetim kuruluna da Ömer Faruk Kaya,Kudret Özden,Feridun Erol,Remzi Gündoğan,Hasan Karanfil ve Salim Ülkü seçildi.Hüseyin Danç 1995 yılından beri Manyas Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürütüyor.

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