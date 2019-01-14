Manyas'ta sınıf öğrencilere kitap armağan edildi

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir) () –BALIKESİR'in Manyas ilçesinde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine servis şoförleri tarafından karne hediyesi olarak kitap dağıtıldı.

BENGİ projesi kapsamında Manyas Kaymakamlığı'nın organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinlik kapsamında ilçe genelindeki tüm ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yazar Birsen Ekim Özen'in Küçük Şirin kitabı armağan edildi.Yazar Birsen Ekim Özen'in hafta içinde Manyas'a gelerek öğrencilerle söyleşi yapacağı ve kitaplarını imzalayacağı belirtildi.Merkez İstiklal İlkokulunda Manyas Yolcu ve Servis Taşıyıcıları Kooperatifi tarafından satın alınan kitaplar,ilçe Kaymakamı Muhammed Kaya'nın da katılımıyla birinci sınıf öğrencilerine kek ve meyve sularıyla birlikte verildi.Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Kaya,bol,bol kitap okumalarını önerirken,hafta içinde yine Kaymakamlık olarak dergi armağan edeceklerini söyledi.Kitap dağıtımına,Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir,Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kudret Egen, Okul Müdürü Cumhur Yılmaz,Yolcu ve Servis Taşıyıcıları Kooperatif Başkanı Kamil Dereli ile servis şoförleri katıldılar.Öğrencilere 200 adet kitap dağıtımının gerçekleştirildiği açıklandı.

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