Manyas Kaymakamı Kaya, halk günü toplantısı yaptı

MANYAS Kaymakamı Muhammed Kaya, halk toplantısı düzenledi. Toplantıda bir konuşma yapan Kaymakam Kaya, yerel seçimlerle ilgili yaptığı konuşmada, ‘’Ben seçim öncesi ve seçimlerin huzur içinde geçmesini temenni ediyorum’’ dedi.

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Manyas Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda muhtar, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşların katıldığı halk toplantısı yaptı. Toplantıda ilçede yaşanan sorunların çözümü noktasındaki son çalışmalar görüşüldü. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Mart sonunda yapılacak yerel seçimler için de "Bu seçimde hepimize görev düşüyor. Manyas demokrasi kültürünün yerleştiği bir yer. Ben seçim öncesi ve seçimlerin huzur içinde geçmesini temenni ediyorum. Vatandaşlarımız ile kamu kurumları arasında herhangi bir sıkıntı olmasını istemiyorum. Biz, kurumlarımız ve sizlerle birlikte Manyas için varız" diye konuştu.

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