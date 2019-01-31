Manyas Gölü'nde su seviyesi yükseldi

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir) () -Yağışların Manyas Gölü'nde su seviyesini yükselttiği belirtildi.

DSİ yetkilileri 150 kilometrekare alana sahip Manyas Gölü'nde şu andaki su seviyesinin Şubat ayında olması gereken seviyede olduğunu belirttiler.690 milyon metreküp kapasiteli olan Manyas Gölü'nde doluluk oranına ulaşıldığı ve gölün geçen yıla göre en az 50 santimetre yükseldiği açıklandı.Manyas Gölüne kıyısı olan Bandırma'nın kırsal Bereketli Mahallesi'nde gölün evlere kadar yaklaştığını söyleyen mahalle halkında Mehmet Çapraz "Geçen yıl bu zamana göre göl bu sene enaz 3 metre beriye geldi. Meramızda da durum aynı, koyunlarımız gölün içinde otluyor" dedi.

DSİ yetkilileri Manyas Barajı'nda da doluluk oranına ulaşıldığını, dolu savak kapaklarının açılarak suyun gölün en önemli kaynağı olan Kocaçay aracılığı ile Manyas Gölü'ne tahliye edildiğini belirttiler.

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