Mantı: Özgün üretim yapan kadınları yatırımcılarla buluşturacağız

ADANA İş Kadınları Derneği (İŞKAD)’nin aylık olağan toplantısında konuşan Başkan Berman Mantı, “Kendi alanlarında özgün üretim yapan kadınlarımızı yatırımcılarla buluşturacağımız ‘Üreten Kadın Fuarı’na tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda amaçlarının üreten kadını motive etmek ve özgün olarak ürettikleri ürünleri yatırımcılarla buluşturma olduğunu, bunun için ‘Üreten Kadın Fuarı’ yapacaklarını söyleyen İŞKAD Başkanı Berman Mantı, “Bir STK olarak vizyonumuz; üyelerimizin yanı sıra aktif olarak iş hayatı içerisinde bulunan kadının ve kadın girişimcinin Türkiye ve dünya ekonomisindeki yerini geliştirmek, kadını sosyal ve kültürel yönden destekleyerek üretimin içine çekmektir. İş yaşamındaki kadınları güçlendirmek üzre ‘Ekonominin Kodları’, ‘Finansal Okur Yazarlık’ eğitimler verdik ve bunu sürdürülebilir hale getirdik. Bugün tüm kadınlarımızı ilgilendiren önemli bir konuyu ele aldık. Meme Kanseri konusunda her kadının bilmesi, uygulaması ve korunması gerekenleri üyelerimize anlatması için Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal’ı konuk ettik. Mesleki eğitimlerimizin yanında sağlık açısından da bilgilendirmelerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.PROF. DR. NURSAL, “ERKEN TANI HAYAT KURTARIR”Meme Kanserinin kadınlarda en yaygın kanser türü olduğunu ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, yaptığı konuşmada “Her sekiz kadından biri meme kanserine yakalanmaktadır. Maalesef bu oran yıllar içerisinde azalmamış ancak meme kanserine bağlı ölümler azalmıştır. Bunun en önemli nedeni ise erken tanı konulmasıdır. Çünkü erken tanıda başarı yüzde 95’tir. Erken tanı; el ile hissedilen kitle, meme derisinde veya başında çekilme ya da çökme, meme derisinde kalınlaşma (portakal kabuğu görüntüsü) ve kanlı meme başı akıntısı başlıca belirtilerdir. Risk etkenleri ise birinci derece kadın akrabalarda meme kanseri olması, erken yaşta adet görme, geç menapoz, doğum yapmama, emzirmeme normal sekizde bir oranının üstünde riski arttırır.” dedi.

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