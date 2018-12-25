Mankenler 'kırmızı' yılbaşı çekiminde buluştu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - EMY Organizasyon & Ajans mankenleri, yılbaşı için objektif karşısına geçti. Kırmızı elbiselerle poz veren mankenler, 2019 yılının insanlığa barış ve huzur getirmesini diledi.

Yılbaşı konsepti çekimleri için Hotel Su lobisindeki noel köşesini kullanan mankenler, güzellikleriyle göz doldurdu. Tasarımcı Fevzican Ceman'ın yılbaşına özel hazırladığı koleksiyonu giyen mankenler, yılbaşı gecesi için de giysi provası yapmış oldu. Çekimlere katılan Adelia Marajapova, Yasmin Uge, Nejla Zulovic, Bengi Aktürk Sürmeli, Afranur Karagöz ve Nandra Lima, elbiseleri başarıyla tanıttı.

Çekimleri organize eden ajans sahibi Eda Meltem Yılmaz, "Yılbaşı çekimlerimizi geleneksel hale getirdik. Tasarımcı Fevzican Ceman bizler için harika bir koleksiyon hazırladı. Modellerimizle birlikte muhteşem bir gün geçirdik. Bir yandan eğlendik, bir yandan işimizi yaptık" dedi.

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