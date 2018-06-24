Manisalılar sandık başında

MANİSA'da kurulan 3 bin 455 sandıkta 1 milyon 44 bin 628 vatandaş, 27'nci dönem milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçmek için sabahtan itibaren sandık başlarına gitti. İlk kez hayata geçirilen seyyar sandık uygulamasıyla yaşlı ve hastaların ayağına gidildi, işleyiş memnuniyet yarattı.

Manisa'da milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için okullarda kurulan sandıklarda kuyruk oluştu. Sabahtan itibaren özellikle yaşlı vatandaşlar oyunu kullanmak için okullara geldi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, eşi Dilek Güvençer ve oğlu Burhan Güvençer ile birlikte oyunu Gazi İlkokulu'nda kullandı. 1346 numaralı sandıkta oy kullanan Vali Güvençer, oyunu vermek için sıraya girdi. Vali Güvençer, seçimlerin huzur içinde yapılmasını diledi. Sandık görevlileri, oyunu kullanmak için gelen vatandaşları cep telefonlarını dışarıda bırakmaları konusunda uyardı. Manisa genelinde cezaevlerinde 1791 tutuklu için 12 sandık kurulurken, yaşlı ve engelli 250 vatandaş da 19 seyyar sandıktan faydalandı. Manisa genelinde seçim güvenliği için 3 bin 57 emniyet ve jandarma mensubu, 515 araç ile görev yaparken, emniyet ve jandarma da 460 hazır kuvvet bulundurdu. Türkiye genelinde bu yıl ilk kez yapılan seyyar sandık uygulaması, hasta ve yaşlı vatandaşları sevindirdi. 5 kişilik sandık kurulu ekibi, bir polis eşliğinde araçla belirlenen evleri tek tek gezdi ve yanlarında oy sandığı taşıdı. Şehzadeler ilçesi 8 Eylül Caddesi üzerinde oturan ve geçirdiği hastalık sonucu engelli olan 84 yaşındaki Mersiye Özatay'ın evine giden seyyar ekipler, engelli vatandaşın rahat şekilde oy kullanmasını sağladı. Mart ayında beyninde pıhtı oluşumu nedeniyle engelli olan Mersiye Özatay, odada tek başına oyunu kullandı ve ardından sandığa attı. Seyyar sandık ekiplerine teşekkür eden Mersiye Özatay ve eşi Turhan Özatay, uygulamanın kendileri için çok iyi olduğunu ifade etti. Turhan Özatay, kendisinin oyunu okula giderek kullandığını belirtip, "Seyyar sandıktan memnun olduk. Hem yaşlılar hem engelliler için çok mükemmel bir uygulama" dedi.

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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