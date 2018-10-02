Manisalılar'ı bilimle buluşturacak proje başladı

MANİSA İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017- 2018 Eğitim-Öğretim Yılı'nda hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek onaylanan "Şehzadeler Şehri Manisa'da Geçmişten Günümüze Bilim" adlı TÜBİTAK 4007 Projesi törenle başladı.

Yunusemre ilçesindeki Atatürk Kent Park'ta düzenlenen törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, TÜBİTAK Değerlendirme ve Denetleme Kurulu Üyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Şehzadeler Belediye Başkanlığı, Yunusemre Belediye Başkanlığı, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği'nin de destek verdiği TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Projesi'yle 7'den 70'e Manisalılar'ı bilimle buluşturulmasının hedeflendiği bildirildi. Törende konuşan Proje Koordinatörü Mine Ayyıldız, "4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı, bilim kültürünü ve bilim iletişimini toplumun daha geniş kesimlerine yaymak, bu sayede toplumun bilime olan ilgisini artırmak, çocukları ve gençleri tüm bilim alanlarında kariyer yapmaya özendirmek, bilim insanlarıyla farklı kesimleri kaynaştırmak ve bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli bir ortamda aktarabilmek amacıyla hazırlanan sergi, atölye, laboratuvar çalışmaları ile tematik oyunlar, yarışmalar, sahne şovları, gösteriler, söyleşiler gibi tercihen etkileşimli uygulamaları ile 3 gün sürecek farklı etkinlikleri içermektedir. İçimizdeki harita, yaratıcı geometrik resimler, Osmanlı tarihinde kadim tıp, mesir tanıtımı, mesirin bitkileri, ışıklı su teleskopu yapımı, titreyen aynalar, 'Origami ile Kendi DNA'mı Kendim Yapıyorum', şenliğimize katılan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle yapılacak etkinliklerden bazılarıdır. Projede bilim, sanat ve kültür bir bütünü oluşturmaktadır" dedi. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin de günümüzde gelişmenin, öğrenmenin, bilimin vazgeçilmezlerinden birinin de proje tabanlı çalışma olduğunu belirtip, "Bununla alakalı son yıllarda ilimizde proje yürütülmesi konusunda birçok kurumlar ve bunların içerisinde bu işe daha çok öncülük eden üniversitemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere birçok projeler yapılmaktadır. Bugün bu projelerden birisi olan 4007 TÜBİTAK Projesi, Şehzadeler Kenti Manisa'da bilimin tanıtılması, sevdirilmesi, gençlerin, çocuklarımızın bilimsel düşünme ve bilimsel metotlarla çalışabilme yeteneğini kazanması maksadıyla yapılmıştır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Güvençer ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti. Öğrenciler öğretmenleri eşliğinde deneyler yaptı. Proje 4 Ekim'e kadar sürecek.

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