Manisa Valisi Deniz'den antik kentte ziyaret

MANİSA Valisi Ahmet Deniz, UNESCO geçici miras listesinde yer alan ve ilk paranın basıldığı Lidya'nın başkenti Sardes'i ziyaret etti.

Manisa'ya kısa süre önce atanan Vali Ahmet Deniz, Antik Çağda Lidya Uygarlığı'nın başkenti olan Sardes'te incelemelerde bulundu. Antik kent hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Deniz, tarihi kenti bol bol fotoğraflamayı ihmal etmedi. Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa Müzesi Müdür Yardımcısı da olan Arkeolog- Sanat Tarihçisi Eren Sülek de geziye eşlik etti. Gezi sonrası açıklama yapan Vali Deniz, "Sardes Antik Kenti'nde bu kültürel değerlerimizden birisi. Burası gerçekten de çok önemli bir merkez. Hepimizin tarih kitaplarında okuduğu, tarihte ilk paranın basıldığı yer burası. Sardes ayrıca Unesco Geçici Miras Listesi'nde olan bir yer. Dolayısıyla hem bizim hem de ülkemiz için çok önemli bir kültürel değer. Burasının tanıtımı bizim açımızdan çok önemli. Artık kültür turizmi de çok önemli. Sadece kum, deniz, güneş turizminden ziyade Türkiye son yıllarda kültür turizmine de ağırlık vermeye başladı. Manisa, sanayi şehri, tarım şehri olmasının yanından bir turizm şehri aynı zamanda. Bizim bütün çabamız bütün gayemiz ilimizin tanıtımını iyi yapmak" dedi.

Emre SAÇLI /SALİHLİ (Manisa), ()

FOTOĞRAF