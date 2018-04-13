Manisa TSO'da Mehmet Yılmaz dönemi

MANİSA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) başkanlık seçiminde İdris Şendil ve Mehmet Yılmaz yarıştı. 65 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde Manisa TSO'nun yeni başkanı, 40 oyla Mehmet Yılmaz oldu.

Manisa TSO'nun geçen hafta sonu yapılan meclis üyeleri seçiminin ardından bugün Manisa TSO Bülent Koşmaz Hizmet Binası'nda yönetim kurulu ve başkanlık seçimleri yapıldı. Daha önce aday olduğu belirtilen mevcut Başkan Adnan Erbil aday olmazken, diğer bir aday Ayber Aloğlu da seçimden çekildiğini açıkladı. Manisa TSO başkanlığı için İdris Şendil ve Mehmet Yılmaz'ın listeleri yarıştı. 65 meclis üyesi tek tek oy kullandı.

Başkan adaylarından Mehmet Yılmaz ve İdris Şendil birbirlerine başarılar diledi.

İki adayla yan yana gelen Adnan Erbil ise, en büyük dileğinin seçilen başkanın Manisa'ya, odaya hizmet etmesi olduğunu belirterek, seçilen kişiye her türlü desteği vereceğini söyledi. Başkan adaylığından çekilen Ayberk Aloğlu ise iki adaya başarılar dileyerek, oyunu kullandı.

Başkanlık için 8 ay önce yola çıktığını ifade eden Aloğlu, "Aslanlar gibi ekip arkadaşlarımızla bu seçime girmeme kararı aldık. Manisa'ya, hizmete darılmak gibi amacımız olamaz. Biz projelerimizle çıktık. Ancak faaliyetlerimizi hayata geçireceğimiz bir ortam oluşmadı. 4 yıl sonrasında daha güçlü geleceğiz" dedi.

65 meclis üyesinin oy kullanma işleminin ardından, oyların sayımı yapıldı. İdris Şendil 25 oy alırken, diğer aday Mehmet Yılmaz 40 oyla yeni başkan oldu. Manisa TSO'nun yeni yönetim kurulu başkanı Mehmet Yılmaz'ın listesinde Arkın Şıktaşlı, Sezen Şenay, Muzaffer Topbaş, Hüseyin Hasacar, Galip Berk, Serhat Çetin, Mehmet Ali Altıntaş, Tevfik Aslaner, Akın Saadettin Gezgin ve Ali Karanfilci isimleri yer aldı.

Yeni Başkan Mehmet Yılmaz, yönetiminde isimlere sarılarak sevinç yaşadı. Mehmet Yılmaz, "Yeni bir süreç başlıyor. Tüm meclisi ve üyeleri kucaklayacağız. Üstümüzde ağır bir sorumluluk var. Katılımcı bir yapıyla meclis başkanımızı meclis üyelerimiz seçecek" diye konuştu.

Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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