Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan TARSİM bilgilendirmesi

MANİSA Ticaret ve Sanayi Odası, düzenlediği toplantı ile üyelerini tarım sigortaları konusunda bilgilendirdi.

Meslek komitelerinden gelen talepler doğrultusunda oda üyelerinin sektörlerinde yer alan son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmasını hedefleyen Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, ekim ayı etkinlik programı çerçevesinde 'Tarım Sigortaları Bilgilendirme Toplantısı'na evsahipliği yaptı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Banka, Sigorta, Danışmanlık ve Aracılık Meslek Gruları'nın talebi üzerine düzenlediği toplantıda bir araya gelen sigorta acenteleri temsilcileri, TARSİM'in yenilikleri hakkında bilgi sahibi oldu. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Koşmaz Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantısının açılış konuşmasını yapan Odanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, sigortacılığın önemi artan bir sektör olduğunu söyledi. Manisa'nın bir tarım başkenti olduğunu TARSİM'in çiftçiye önemli destekler verdiğini belirten Başkan Yılmaz, bu nedenle Manisa'da sigortacılığın daha da büyüyeceğinin altını çizdi. Konuşmanın ardından TARSİM Manisa Genel Müdürü Müjdat Çubukçu sigorta acenteleri temsilcilerine TARSİM'in Bitkisel Ürün Sigortaları ve Hayvan Hayat Sigortaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Yaklaşık 1 saat süren toplantının son bölümünde ise TARSİM Manisa Genel Müdürü Müjdat Çubukçu katılımcılardan gelen soruları cevapladı.

Cemil SEVAL / MANİSA ()

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